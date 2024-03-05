Шахла Аллахвердиева не оставила шансов испанской спортсменке

В итальянском городе Бусто-Арсицио продолжается I Всемирный олимпийский квалификационный турнир по боксу. В шестой день соревнований первой в составе сборной Азербайджана вышла на ринг Шахла Аллахвердиева.

Аллахвердиевой (весовая категория 66 кг) в 1/16 финала противостояла Мариана Сото Торрес. Азербайджанская спортсменка отпраздновала победу со счетом 5:0.

Таким образом, одержав свою вторую победу подряд, Шахла вышла в 1/8 финала и еще на шаг приблизилась к получению лицензии на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже. Азербайджанская спортсменка выйдет на свой третий бой 9 марта. Соперницей Аллахвердиевой станет украинка Анастасия Черноколенко.

Отметим, что сегодня на ринг выйдут еще два азербайджанских боксера. Маржона Савриева (50 кг) сразится с Майлин Чала Сьюзан (Эквадор), Умид Рустамов (57 кг) с Бакари Хасаном (Кения).