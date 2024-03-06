Москва закрыла дорогу в Армению о развитии ситуации
Единственное сухопутное сообщение между Арменией и ее главным торговым партнером и союзником Россией вновь закрыто.
Как сообщают армянские СМИ, российская таможня предупредила армянских грузоперевозчиков о том, что пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России будет закрыт из-за плохих погодных условий. Однако новоназначенный министр экономики Армении Геворг Папоян намекнул, что причина закрытия пункта пропуска является политической.
Пункт пропуска «Верхний Ларс» для грузовых машин закрывался и раньше. Но сейчас это происходит на фоне заявлений Армении о выходе из ОДКБ – как известно, Ереван направил официальное письмо в Москву с требованием вывода российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Параллельно правительство Пашиняна ведет переговоры о вступлении в Евросоюз.
Ряд армянских транспортных компаний 6 марта подтвердил, что они были неофициально уведомлены российской таможней о закрытии Верхнего Ларса.
«Они предупредили, что может случиться – возврат, то есть машины доедут до Ларса и, естественно, обнаружат какие-то проблемы, связанные с качеством, документооборотом и т. д., и отправят машины обратно в Республику Армения», – сказал Геворг Гукасян, директор компании, экспортирующей фрукты и овощи.
Гукасян отмечает, что уже научен горьким опытом. В конце прошлого года российские таможенники вернули грузовик с фруктами компании, сославшись на несоблюдение стандартов качества. Однако, по его словам, тот же грузовик с тем же грузом спустя несколько дней без каких-либо препятствий пересек российско-грузинскую границу.
«Мы привезли тот же продукт, положили в холодильник, через 10 дней политические страсти утихли, машина уехала, проехала Верхний Ларс».
Торговый атташе Армении в Москве Ваан Акопян тем временем отвергает утверждения о каком-либо политическом мотиве.
По его словам, причиной стал снегопад.
«Снега очень много. Из-за этого дорога теперь стала непроходимой для грузовых автомобилей, но легковые автомобили продолжают ездить», — сказал Акопян, добавив, что дорога, ведущая к КПП, заблокирована грузинской полицией.
По словам Акопяна, водители грузовиков ждут окончания работ по уборке снега, чтобы продолжить движение по дороге.
От себя добавим, что пункт пропуска «Верхний Ларс» является одним из самых «эффективных» рычагов российского экономического давления на Армению, но не единственным. Активация всех таких рычагов потенциально приведет к обрушению экономики страны.