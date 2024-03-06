Как сообщают армянские СМИ, российская таможня предупредила армянских грузоперевозчиков о том, что пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России будет закрыт из-за плохих погодных условий. Однако новоназначенный министр экономики Армении Геворг Папоян намекнул, что причина закрытия пункта пропуска является политической.

Единственное сухопутное сообщение между Арменией и ее главным торговым партнером и союзником Россией вновь закрыто.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» для грузовых машин закрывался и раньше. Но сейчас это происходит на фоне заявлений Армении о выходе из ОДКБ – как известно, Ереван направил официальное письмо в Москву с требованием вывода российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Параллельно правительство Пашиняна ведет переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ряд армянских транспортных компаний 6 марта подтвердил, что они были неофициально уведомлены российской таможней о закрытии Верхнего Ларса.

«Они предупредили, что может случиться – возврат, то есть машины доедут до Ларса и, естественно, обнаружат какие-то проблемы, связанные с качеством, документооборотом и т. д., и отправят машины обратно в Республику Армения», – сказал Геворг Гукасян, директор компании, экспортирующей фрукты и овощи.

Гукасян отмечает, что уже научен горьким опытом. В конце прошлого года российские таможенники вернули грузовик с фруктами компании, сославшись на несоблюдение стандартов качества. Однако, по его словам, тот же грузовик с тем же грузом спустя несколько дней без каких-либо препятствий пересек российско-грузинскую границу.