Пять человек погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.

"Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы", - сообщил телеканал.