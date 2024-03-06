Палестинцев убила гуманитарная помощь ВИДЕО
Пять человек погибли при сбросе с самолетов контейнеров с гуманитарной помощью в секторе Газа, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на управление гражданской обороны палестинского анклава.
"Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы", - сообщил телеканал.
March 8, 2024
March 8, 2024
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