Определились все финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

На Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

В соревнованиях с участием около 300 спортсменов и спортсменок из 68 стран сегодня прошел второй день квалификации.

В мужских соревнованиях лучший результат среди азербайджанских спортсменов показал Иван Тихонов, занявший 16-е место в опорном прыжке. В женском турнире Назенин Теймурова стала 21-й в вольных упражнениях и 29-й – на бревне.

Напомним, вчера другой представитель Азербайджана Никита Симонов занял 9-е место в упражнении на кольцах, остановившись в шаге от попадания в финал.

В субботу и воскресенье состоятся финалы в отдельных упражнениях.