Остин: Война Путина - не результат, а причина расширения НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин выступил с официальным заявлением, в котором поздравил Швецию с вступлением в НАТО, назвав ее «гордой демократией с высоко боеспособной армией» и подчеркнул, что ее вступление укрепит «величайший» альянс в истории и повысит коллективную безопасность.

«Решение Швеции является еще одним напоминанием о том, что война Путина не является результатом расширения НАТО, а является причиной расширения НАТО», - сказал Остин, передает BBC.