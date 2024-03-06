Зеленский: Путин пытался убить меня более 10 раз

По данным разведки, россияне пытались убить президента Украины Владимира Зеленского более десятка раз. Об этом заявил сам Зеленский в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai, полную версию которого опубликовал офис украинского президента.

«Говорят больше 10. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка. Поэтому я, честно говоря, не считаю это количество. Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные, которые на фронте, каждый день рискуют своей жизнью. Гражданские, из-за таких ударов как в мирной Одессе были, тоже рискуют каждый день», - отметил Зеленский в ответ на вопрос, сколько раз его пытался убить президент страны-террористки Владимир Путин.

По словам украинского лидера, он рискует так же, как и каждый украинец.