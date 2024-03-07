Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:00

Официальный Ереван сделал первый шаг, направленный на ликвидацию военного присутствия России в Армении. Официальные лица Армении подтвердили, что в Москву официально поступило обращение с требованием выдворения российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Пока неизвестно, каким будет официальный ответ России на это требование, но из Москвы поступает одно сообщение за другим, смысл которых заключается в том, что Армению может ждать судьба Украины. А это значит, что в России рассматривается возможность военной интервенции против Армении.

На самом деле размещение российских пограничников в аэропорту Еревана никакими двусторонними документами не регламентируется. То есть можно сказать, что они поселились там «самовольно». Используя этот факт, власти Армении выдвинули требование вывести российских пограничников из аэропорта. Вопрос вывода российских пограничников с границы с Ираном и Турцией в настоящее время не рассматривается, так как они охраняют границы Армении с Ираном и Турцией на основе двустороннего соглашения, подписанного в 1992 году. ТАСС отмечает, что на момент обретения Арменией независимости в 1991 году собственных пограничников республика не имела и самостоятельно охранять свои границы не могла (территории РФ и Армении не граничат друг с другом). Армения стала первой страной, с которой Россия после распада СССР заключила соглашение о совместной охране внешних границ.

30 сентября 1992 года в Ереване был заключен межгосударственный договор «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования». В соответствии с документом, границу Армении с Турцией (протяженность - 345 километров) и Ираном (45 километров) охраняют российские пограничники. В договоре указано, что для выполнения других задач, не связанных с охраной границы с Турцией и Ираном (за исключением работ по ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф), российские пограничники не привлекаются. Госграница Армении с Азербайджаном, Грузией и зона конфликта в Карабахе в документе не упоминались. В документе также не был прописан порядок взаимодействия Армении с российскими пограничниками на воздушных пунктах пропуска. Современное пограничное управление ФСБ России в Армении включает в себя четыре погранотряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри (охраняют границу Армении с Ираном и Турцией), а также отдельный контрольно-пропускной пункт «Армения» в Ереванском международном аэропорту Звартноц (совместно с армянскими пограничниками). Охрану границы на автодорожном пункте пропуска «Агарак» на границе с Ираном также осуществляют российские пограничники. Таким образом, у Армении есть законные основания требовать их вывода, поскольку размещение российских пограничников в ереванском аэропорту происходит на основе устного соглашения. Для этого не требуется нарушать двустороннее соглашение, подписанное с Россией.

Однако в Москве убеждены, что вывод пограничников из аэропорта - это начало процессов, которые в будущем повлекут отмену военного присутствия России в Армении. На фоне этих событий Ереван заявляет о своем официальном выходе из ОДКБ, а 102-ю российскую базу в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян называет угрозой для страны. Также Армения не принимает передачу российским пограничникам контроля над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан и Нахчыван, а также выражает недовольство размещением в конце 2020 года постов российских пограничников на приграничных с Азербайджаном территориях Кафанского и Мехринского районов. Поэтому кремлевские товарищи частенько угрожают Еревану «украинским сценарием». Последний, безусловно, подразумевает прямое военное вмешательство России в Армению, и близкие к Кремлю пропагандисты этого не скрывают. Например, издание «Свободная пресса» сообщает, что после вывода российских пограничников из ереванского аэропорта могут прозвучать требования о выводе 102-й базы из Гюмри. «Возникает вопрос - как скоро Армения начнет форсировать события? В частности, от пока декларативных требований убрать российскую военную базу из Гюмри перейдет к практическим действиям в этом направлении? А главное, каковы могут быть последствия этого «форсажа»?», - пишет сайт.

Позже издание подчеркивает, что Армения пошла по пути Украины, и заявляет, что «антироссийская» политика Украины также началась с требования вывода российского флота из Крыма. «Помнится, превращение Украины в «антиРоссию» тоже начиналось, по большому счету, из-за претензий Киева к нашей военной базе в Севастополе. Просто сдать один из важнейших своих исторических плацдармов для России было смерти подобно, поэтому в конечном итоге сейчас в Украине происходит то, что происходит. Но ведь и наша военная база в Гюмри имеет аналогичное стратегическое значение, и вывести ее из Армении просто так, «от греха подальше», мы тоже не можем. Неужели «СВО-2.0» (СВО в России называют вторжение в Украину) не за горами?». Близкий к Кремлю пропагандист армянского происхождения Семен Багдасаров заявил «Свободной прессе», что, по его мнению, требование вывода российских пограничников из ереванского аэропорта – лишь начало. Вслед за этим прозвучит требование о выводе всех российских пограничников с границы с Турцией и Ираном.

«Параллельно будет готовиться официальное требование о выводе нашей (российской) 102-й военной базы из Гюмри и авиационной группы в Эребуни. По моему личному мнению, на все это нынешнему Еревану потребуется сравнительно немного времени. Примерно полгода-год. Потому что на Армению активно давит Запад, к тому же, как принято говорить у дипломатов, на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Никол Пашинян уже встречался с Ричардом Мором, бывшим послом Великобритании в Турции, личным другом Реджепа Эрдогана, а ныне - директором британской разведки MI-6», - отмечает Багдасаров. Он утверждает, что менее чем через год в Армении могут быть размещены войска стран-членов НАТО, например, Франции. «Военный комментатор» издания Gazeta.ru Михаил Ходаренок заявил, что если Армения выйдет из ОДКБ и не сможет стать членом НАТО, ее существование как государства «долго не продлится». «Поэтому возможный выход Армении из ОДКБ и разрыв отношений с Россией должен означать проведенную перед этим полную нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, а также поддержание дружественных отношений с Грузией.