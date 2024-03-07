Эмин Амруллаев встретился со знаменитым Хедо Тюркоглу ФОТО
Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев встретился в Турции с главой местной Федерации баскетбола, знаменитым в прошлом баскетболистом Хидаятом «Хедо» Тюркоглу.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов.
Эмин Амруллаев подарил коллеге форму сборной Азербайджана, а Хидаят Тюркоглу презентовал президенту нашей Федерации книги о турецком баскетболе.
Тюркоглу 15 лет играл в НБА. В составе сборной Турции он становился серебряным призером чемпионата Европы-2001 и чемпионата мира-2010.