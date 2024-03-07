«Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о том, что в Азербайджане якобы подвергается нападкам свобода мысли и печати и проводятся необоснованные аресты.

Рассматриваем подобные необоснованные и предвзятые заявления как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти», - заявили в МИД.

В заявлении отмечается, что Франция «не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану в связи с грубыми нарушениями прав человека в этой стране, убийствами активистов в ходе беспорядков, широкого распространения случаев взяточничества и коррупции в законодательных структурах этой страны, исламофобии и нападений на мусульман, а также ряда других нарушений прав человека».

«В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Еще раз, мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.