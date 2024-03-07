Президент Молдовы об усилении российского вмешательства

Молдова является объектом российского вмешательства, которое усиливается по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Она пояснила, что Кишинев особенно опасается всплеска дезинформации накануне президентских выборов и референдума о членстве в ЕС, запланированного на осень.

Также Санду утверждает, что ситуация в непризнанном Приднестровье стабильна, хотя не так давно местные "депутаты" попросили "Россию о помощи".

"Это "обращение" (со стороны Приднестровья) прозвучало в тот момент, когда тираспольский режим одновременно просил у России, Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития и ООН денег, но не военной поддержки", - сказала она.

Также Санду уверяет, что с начала войны в Украине значительное количество людей из этого региона подали заявления на получение молдавского паспорта. По ее словам, это свидетельствует о том, что молодые люди хотят избежать призыва в российскую армию.