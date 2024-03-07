Двух задержанных по делу Toplum TV отпустили на свободу

Фарид Исмайлов и Эльмир Аббасов, задержанные по делу Toplum TV, отпущены на свободу под надзор полиции (это означает, что они будут оставаться на свободе и в определенные дни отмечаться в полиции), сообщает haqqin.az.

Отметим, что сегодня были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и еще несколько сотрудников. Всех привлеченных по делу обвиняют в контрабанде. Другие привлеченные к уголовной ответственности по делу Toplum TV – спикер III Республиканской платформы Акиф Гурбанов, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов - арестованы Хатаинским районным судом на 4 месяца каждый.