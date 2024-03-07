Экс-глава спецслужбы Израиля, который стал российским пропагандистом: «Украина – это фашистское государство» видео

Отдел информации

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева, который в настоящее время работает в горячих точках в Израиле, отвечает экс-глава спецслужбы Израиля, известный аналитик Яков Кедми.

Журналист задает Якову Кедми самые актуальные вопросы:

 - Почему Яков Кедми, бесстрашно боровшийся против Советского Союза, стал пророссийским пропагандистом, поддержавшим вторжение России в Украину?

- Кедми считает Москву своей Родиной?

- Разве Украина угрожала России?

- Разве НАТО угрожал России?

- Яков Кедми участвовал в войне Судного дня, а впоследствии участвовал в арабо-израильских войнах в качестве представителя разведслужб. Чем нынешние войны отличаются от войн минувшего века?

Яков Кедми и Эйнулла Фатуллаев

- Какие ошибки допустила израильская разведка во время войны Судного дня и вторжения ХАМАС?

- Почему разошлись пути Кедми с Нетаньяху?

- И почему Нетаньяху решил поддержать ХАМАС?

- Вмешается ли Иран в войну «Хезболлы» с Израилем?

- Угрожает ли создание государства Палестины Израилю?

- С какой миссией Кедми приезжал в Баку…

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