Экс-глава спецслужбы Израиля, который стал российским пропагандистом: «Украина – это фашистское государство» видео
На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева, который в настоящее время работает в горячих точках в Израиле, отвечает экс-глава спецслужбы Израиля, известный аналитик Яков Кедми.
Журналист задает Якову Кедми самые актуальные вопросы:
- Почему Яков Кедми, бесстрашно боровшийся против Советского Союза, стал пророссийским пропагандистом, поддержавшим вторжение России в Украину?
- Кедми считает Москву своей Родиной?
- Разве Украина угрожала России?
- Разве НАТО угрожал России?
- Яков Кедми участвовал в войне Судного дня, а впоследствии участвовал в арабо-израильских войнах в качестве представителя разведслужб. Чем нынешние войны отличаются от войн минувшего века?
- Какие ошибки допустила израильская разведка во время войны Судного дня и вторжения ХАМАС?
- Почему разошлись пути Кедми с Нетаньяху?
- И почему Нетаньяху решил поддержать ХАМАС?
- Вмешается ли Иран в войну «Хезболлы» с Израилем?
- Угрожает ли создание государства Палестины Израилю?
- С какой миссией Кедми приезжал в Баку…
Интересная беседа, острые вопросы и прямые ответы. Не забудьте подписаться на наш YouТube-канал.