На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева, который в настоящее время работает в горячих точках в Израиле, отвечает экс-глава спецслужбы Израиля, известный аналитик Яков Кедми.

Журналист задает Якову Кедми самые актуальные вопросы:

- Почему Яков Кедми, бесстрашно боровшийся против Советского Союза, стал пророссийским пропагандистом, поддержавшим вторжение России в Украину?

- Кедми считает Москву своей Родиной?

- Разве Украина угрожала России?

- Разве НАТО угрожал России?

- Яков Кедми участвовал в войне Судного дня, а впоследствии участвовал в арабо-израильских войнах в качестве представителя разведслужб. Чем нынешние войны отличаются от войн минувшего века?