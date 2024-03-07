Армения закупит много индийского вооружения

Армения недавно подтвердила свое решение закупить 84 единицы усовершенствованной буксируемой артиллерийской системы ATAGS калибра 155 мм у Индии на сумму 155 млн долларов. Об этом пишет интернет-издание Army Recognition.

Дальность стрельбы ATAGS составляет 48 км. В 2023 году Армения приобрела 6 единиц ATAGS и подписала с индийскими фирмами еще несколько контрактов на покупку самоходных гаубиц MArG 155 и системы ПВО Akash.