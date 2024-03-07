Данилов пообещал «сюрпризы» для Путина

«Никакая вражеская «железка» не будет существовать в пределах территориальных вод Украины, а также в нашем небе».

«Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача достаточно проста: ни одна железка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет существовать. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были», - сказал Данилов.

Он также анонсировал «сюрпризы» как для Украины, так и для российского президента Владимира Путина.

«Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве», - добавил секретарь СНБО.

Говоря о недавнем «самолетопаде», Данилов заявил, что это результат усиления украинских ПВО благодаря западным партнерам.

«Мы не можем об определенных вещах рассказывать с учетом договоренности с нашими партнерами, но, поверьте, самолеты и дальше будут падать и не с меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут «посажены» в нашу землю, ведь мы землю не отдаем, а только в нее закапываем. Мы точно закопаем всех рашистов, ворвавшихся к нам, и все, что надвинулось, будет либо в нашей земле, либо на металлоломе», - подчеркнул Данилов.