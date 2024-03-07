Эрдоган: «Это мои последние выборы»

Муниципальные выборы 31 марта станут для меня финальными с учетом действующего законодательства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. Я передам дела моим братьям, которые придут после меня", - сказал он.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган в 2023 году победил на президентских выборах во втором туре. Он набрал 52,18% голосов, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,82%, явка составила 85,71%.