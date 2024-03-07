Леонид Швец, автор haqqin.az 00:15

Владимир Зеленский второй раз за войну и в относительно короткий период опять посетил Турцию, что лишний раз подчеркивает важность этих контактов для обеих сторон в нынешней сложной ситуации. Прошлый раз был чуть больше полугода назад, 7 июля 2023 года. И уже по разнице повесток можно сделать вывод, насколько за это время изменилась ситуация. Кажется, это было уже очень давно, но именно после той встречи президентов в Украину вернулись командиры полка «Азов», оказавшиеся в плену после взятия последних защитных позиций в Мариуполе, отбивавшемся от российских атак уже в глубоком тылу вражеских войск. Это обстоятельство сильно выбесило тогда российских пропагандистов.

Тогда же Эрдоган заявил, что «безусловно, Украина заслуживает членства в НАТО». Это было важное заявление от члена НАТО, который в организации занимает весьма особую позицию. Ну, и конечно, закрепление договоренности о строительстве в Украине завода по производству знаменитых «Байрактаров» было впечатляющим фактом военно-технического сотрудничества. Отдельной важной темой было возобновление зернового коридора, который позволял Украине морским путем отправлять на экспорт свою сельскохозяйственную продукцию. Как мы уже знаем, Россия отказалась обсуждать этот вопрос с Анкарой, и Украине пришлось решать его своими силами, с применением морских ударных дронов, которые вытеснили российский Черноморский флот из западной части акватории. В определенном смысле нынешний визит стал логичным продолжением предыдущего. Зеленский посетил стамбульскую верфь, где осмотрел два строящихся для Украины корвета и тем самым продолжил тему оборонного сотрудничества с Турцией, которому, судя по всему, крепнуть и крепнуть. Безопасность Черного моря – общая проблема для обеих стран, «всего региона и глобальной продовольственной безопасности», - написал украинский президент в сети X перед встречей.

О чем говорили на закрытой для прессы встрече Эрдоган и Зеленский, хотели бы узнать многие, особенно в России, но публично было заявлено лишь о том, что снова поднимались вопросы о помощи Турции в освобождении военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, включая крымских татар. Список этих людей был передан Эрдогану. Также турецкий президент в очередной раз выразил готовность посодействовать организации и принять мирный саммит, на который была бы приглашена и Россия. Позиция украинского президента по этому вопросу известна, и он ее озвучил после встречи: «Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира», - отдал Зеленский должное старшему коллеге, но уточнил: «Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира».