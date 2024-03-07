В Украине не исключили отправку иностранных войск

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов допускает вариант, когда Запад начнет помогать Украине не только оружием, но и войсками, сообщают украинские СМИ.

«Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение», – отметил он.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности предостерег, что вопрос отправки иностранных военных в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.

Данилов напомнил, что сейчас Украина ждет от своих западных партнеров в первую очередь своевременных поставок оружия.