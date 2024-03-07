Франция готовится воевать. С кем?

Предполагается, что это будет «война с противником, который может сравниться с Францией по огневой мощи».

В центре боевой подготовки на востоке Франции, как сообщается, войска тренируют в условиях, максимально приближенных к реально происходящему на поле боя. Задействованы все виды войск, учения охватывают площадь в 120 квадратных километров.

Командование не называет потенциального врага, но очевидно, что речь идет о России, подчеркивает Politico.

Между тем глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что «Киев сейчас не просит об отправке войск Франции в Украину, но мы, конечно, ничего не исключаем в ближайшие месяцы».

Дипломат уточнил, что Франция, вероятно, сможет разместить в Украине военных для операций по разминированию.