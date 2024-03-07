В Польше объяснили слова Макрона

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Rzeczpospolita.

Он добавил, что не считает появление военных НАТО на Украине «чем-то невероятным».

По его словам, аналогичный прецедент уже имел место. Так, во время Корейской войны 1950-1953 годов на помощь этой стране отправилась коалиция государств по решению Совета Безопасности ООН.

«Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы», - сказал дипломат.

Он также отметил, что «коалиция государств - членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым».

«Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно, чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии», - подчеркнул Сикорский.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину. По его словам, Европа сделает все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть войну против Украины.

Как сказал Макрон, сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места, «но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя».

Позже политик назвал условия, при которых возможна отправка войск Франции на войну в Украину. По словам Макрона, это возможно в случае прорыва фронта в сторону Киева или Одессы.