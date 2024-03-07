Эйнулла Фатуллаев, Тель-Авив 02:15

На волне несанкционированного Нетаньяху, резонансного визита главы военного кабинета Израиля Бени Ганца в столицы англосакского мира, в Иерусалиме углубляется политический кризис. Все идет к разрыву между коалиционными силами и роспуску правительства. Возникает качественно новая ситуация: падение правительства Нетаньяху – вопрос времени, что обусловит новые выборы, и естественно, на время остановит боевые действия в Газе. В этом противникам Нетаньяху усиленно помогают Вашингтон с Лондоном и Катар с ХАМАС. Интересы этих разрозненных сил в вопросе судьбы премьер-министра Израиля полностью совпали. Вашингтон и Лондон демонстративно показали израильтянам, что нашли нового главу правительства для их страны. И это Бени Ганц. Дилетант в политике, послушный, управляемый, к тому же генерал, сбросивший мундир. И без боевых наград. Уязвимый, а значит, подконтрольный. Чем не успешный для Запада лидер израильтян?

Бени Ганц и не рассчитывал на встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Априори не позволяла субординация. Да и недовольство Иерусалима. Уединившись в кабинете советника Сунака по вопросам нацбезопасности Тима Барроу, Ганц делился своим видением и позицией своих союзников в Израиле относительно дальнейшего развития ситуации. И вдруг распахнулась дверь. К собеседникам присел Сунак. Правда, придерживаясь канонов дипломатического этикета, канцелярия премьера Великобритании не стала выступать с отдельным сообщением о встрече и переговорах Сунака с Ганцем, но довольно предусмотрительно распространила фотографию со встречи. О чем говорили Сунак с Ганцем приходится догадываться, но Лондон показал Нетаньяху, что его противнику не только доверяют, но и предпочитают обсуждать именно с ним будущие планы на Ближнем Востоке. Не с Нетаньяху, а с Ганцем! В свою очередь канцелярия Ганца в спешном порядке выступила с сухим протокольным заявлением, в котором особо подчеркнула, что израильский министр поблагодарил британцев за политику в интересах безопасности Израиля и борьбы с ХАМАС в целях скорейшего освобождения заложников. После официального протокола последовал вброс в ведущие израильские телеканалы: Сунак признался Ганцу, что еле сдерживает давление британского парламента и общественности по вопросу войны в Газе. И, дескать, надо с этой войной поскорее завязывать.

До встречи с Сунаком, Ганц провел переговоры с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном. Обратите внимание: сразу же после распространения фотографии встречи Ганца с Сунаком, Кэмерон выступил с заявлением, указав на необходимость создания и признания Палестинского государства. Два государства и точка. Точнее восклицательный знак! Единственная уступка британцев израильтянам: признание Палестины должно быть осуществлено в середине мирного процесса, а в не в начале и тем более не в финальной стадии. Якобы чтобы не потерять рычаги давления на Рамаллу в проведении реформ. Чем ответил Нетаньяху на сепаратные переговоры в Лондоне? Угрозой ареста и судебного преследования Ганца! Да-да, именно с таким заявлением и выступил офис премьер-министра. Вероятнее всего, Нетаньяху и его окружение посвящены в предстоящие планы Вашингтона и Лондона поднять Ганца на политический Олимп и через него запустить процесс оформления и признания Палестинского государства.

На угрозы Нетаньяху последовала и мгновенная реакция Вашингтона. Словно по мановению волшебной палочки в СМИ разошлась «нечаянно подслушанная журналистом» беседа Байдена с однопартийцем, сенатором Майклом Беннетом. Американский президент рассказал сенатору о своем разговоре с Нетаньяху, в котором призвал его «пойти с ним к Иисусу». «Я сказал ему: «Биби... тебе и мне предстоит встреча из разряда «прийти к Иисусу». В английском языке выражение "come-to-Jesus meeting"в буквальном смысле означает покаяться на духовной встрече в своих грехах, но со временем выражение потеряло религиозный подтекст, и теперь означает любую встречу, на которой ведется откровенный, часто неприятный разговор с целью выявить и/или решить какую-либо проблему. В чем должен покаяться Биби, и на какую встречу зовет его Байден, один большой вопрос. Но президент США во время своего ежегодного обращения к нации в Конгрессе подчёркнуто обошел «ближневосточный вопрос», ограничившись шаблонными ничего не стоящими пустыми фразами. Дальше-больше. Вместо всецелой поддержки Израилю, Байден нанес еще один удар по правительству Нетаньяху, выступив с инициативой построения морского порта в Газе. Не только в обход Израиля, но и наплевательски проигнорировав решение правительства Нетаньяху о морской блокаде Газы!

А в свете проваленных в Каире переговоров по обмену заложниками, накануне в Доху прибыла тяжелая артиллерия американской дипломатии, блестящий знаток ближневосточного клубка проблем, один из лучших переговорщиков Вашингтона – директор ЦРУ Уильям Бернс. Видимо, наступил момент для усиления рычагов давления на Катар и укрывшихся там под крылом эмира лидеров политического крыла ХАМАС. Израиль-то принял условия сделки. Только в ответ ХАМАС выставил ультимативный список новых требований. Напомню, проект сделки, согласованный США, Египтом, Катаром и Израилем еще в феврале включает трехэтапную гуманитарную паузу: в течение первого шестинедельного этапа должны быть освобождены от 35 до 40 израильских заложников, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Израильские солдаты и тела убитых заложников освобождаются на втором и третьем этапах. ХАМАС же выставил новые требования – вывода израильских войск в Газе и возвращения палестинцев на север. ХАМАСу жизненно важно обеспечить вывод израильских войск, поскольку движение потеряло власть в секторе. Но и израильская армия к недовольству большей части общества увязла в уличных боях в городе Аль-Карара. Центральная часть сектора все еще вне контроля ЦАХАЛ. ХАМАС и близкие к нему группировки удерживают контроль над Нусейратом, Дейр-эль-Барахом и, наконец, Рафахом. Дальнейшее наступление израильской армии безусловно приведет к катастрофическим жертвами среди мирного населения и гуманитарному коллапсу. А это для Байдена и его союзникам в Лондоне смерти подобно…