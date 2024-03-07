В частности, один беспилотник сбит над Белгородской областью; 2 — над Курской; 3 — над Волгоградской; 41 — над Ростовской.

В ночь на субботу, 9 марта, над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 47 украинских дронов, утверждает российское Минобороны.

Ранее в своих Telegram-каналах об атаках беспилотников написали губернаторы Курской и Ростовской областей Роман Старовойт и Василий Голубев.

По их данным, под удар попал Таганрог. Около 2:30 ночи по московскому времени Роман Старовойт написал, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Примерно через 20 минут появилось сообщение о сбитии украинского БПЛА силами ПВО. По информации местных властей, обломки беспилотного аппарата упали на крышу поликлиники. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы пациенты отделения реанимации.

Об отражении «массовой атаки» дронов над Таганрогом также написал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в ее результате получил ранение один сотрудник местного МЧС. Позже глава региона сообщил об отражении еще одного удара по территории области.

Местные телеграм-каналы сообщали, что целью атаки Таганрога мог быть авиационный завод имени Бериева. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, летели беспилотники со стороны моря. Кроме этого, работала ПВО. Налет беспилотников длился более часа.

Российские военные блогеры также считают, что целью массированной атаки беспилотников в Таганроге был авиационный завод Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200. Кроме того, в цехах завода сейчас ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.