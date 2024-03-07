Трамп берет под контроль Республиканскую партию

По сообщению Deutsche Welle, его невестка Лара и один из ближайших соратников Майкл Уэтли в пятницу, 8 марта, заняли ключевые посты в Национальном комитете Республиканской партии (NRC) - структуре, отвечающей за координацию предвыборной стратегии, сбор пожертвований и проведение съезда для номинирования кандидата на пост президента.

На конференции в Хьюстоне Уэтли был избран новым председателем NRC, жена сына Трампа Эрика - Лара Трамп - его заместителем.

Майкл Уэтли - глава республиканцев в штате Северная Каролина - поддерживает утверждение Трампа о том, что демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в СЩА в 2020 году путем мошенничества.

77-летний Трамп в последнее время настаивал на смене руководства NRC и усилил свои позиции благодаря победам на первичных выборах в Республиканской партии. После многонедельного открытого давления Трампа бывшая председатель NRC Ронна Макдэниел в конце февраля покинула занимаемый пост.

Телеканал NBC сообщает, что эти внутрипартийные изменения указывают на то, что Дональд Трамп фактически «захватил Национальный комитет Республиканской партии». Выборы председателя состоялись после непродолжительной борьбы за лидерство между Уэтли и бывшим сопредседателем Дрю Маккиссиком, который в итоге отказался выдвигать свою кандидатуру, после того как Трамп публично поддержал республиканца от штата Северная Каролина.

Газета USA Today отмечает, что при новом руководстве «партийный аппарат превратится в машину по сбору денег только для Трампа на судебные издержки и расходы на [президентскую] кампанию».

При этом в первом выступлении в качестве нового сопредседателя Лара Трамп пообещала «работать на всех кандидатов, а не только на своего свекра».