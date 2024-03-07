Хуситы получили ответ от американцев

Американские военные в пятницу нанесли удары по двум мобильным установкам противокорабельных ракет хуситов в районах Йемена, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в субботу, 9 марта.

Отмечается, что удары были нанесены «в целях самообороны».

Кроме того, в сообщении говорится, что в пятницу хуситы с территории Йемена выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в Аденский залив по судну Propel Fortune под флагом Сингапура. Ракеты не попали в цель, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало.

Хуситы в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.