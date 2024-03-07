Премьер-министр Армении Никол Пашинян на состоявшейся накануне в парламенте закрытой встрече с правящей партией «Гражданский договор» назвал двухдневный официальный визит в Египет «обычным», пишет «Грапарак».

По данным издания, Пашинян не скрывал разочарования тем, что «они от этого визита не получили ничего, кроме растраты госсредств».

Газета напоминает, что при этом «в официальном сообщении о визите в Египет говорилось, что Пашинян провел продуктивные переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси».

5 марта пресс-служба аппарата премьера Армении по итогам встречи Пашиняна с ас-Сиси сообщила, что Армения и Египет подписали меморандумы о сотрудничестве в области экономики, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Премьер Армении указал на необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества. В этот же день по итогам встречи с президентом Египта Пашинян заявил, что Армения планирует отправить гуманитарную помощь в сектор Газа.