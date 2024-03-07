Гаити в руках бандитов: атакован дворец президента

Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.

«Банди Гаити... вечером в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него», — говорится в информации.

Атакам, помимо президентского дворца, подверглись здание МВД и полицейское управление. Очевидцы рассказали телеканалу о стрельбе и взрывах. По словам источника, около десятка членов банд были убиты, хотя эти данные не подтверждены.

Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь согласовать детали развертывания в стране иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Преступные группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и «освободить» ее.