Делегация Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 4-7 марта приняла участие в выставке технологий и кибербезопасности LEAP2024 и DeepFest в Эр-Рияде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в рамках мероприятия состоялась встреча делегации СГБ Азербайджана с руководящими должностными лицами компании Cisco. В ходе встречи начальник Оперативного центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов отметил, что в Азербайджане ускоренно идет процесс цифровизации, создаются технопарки, а на освобожденных территориях - «умные села».

Представители Cisco в то же время заявили, что придают особое значение сотрудничеству с Азербайджаном и продолжат реализовывать здесь инновационные проекты.