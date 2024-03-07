Ранен азербайджанский пограничник

В пятницу, 8 марта, военнослужащий Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Эльвин Бахтияр оглу Насибли получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.

Как сообщили в субботу в ГПС, военнослужащий был срочно госпитализирован, его прооперировали.

Возбуждено уголовное дело, проводится совместное расследование с сотрудниками Военной прокуратуры.