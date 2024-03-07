Перед закрытыми встречами с премьер-министром Николом Пашиняном у депутатов «Гражданского договора» забирают телефоны, в зале заседания работают глушители, утверждает армянская газета «Грапарак».

По данным издания, к таким мерам прибегли также во время закрытой встречи Пашиняна с однопартийцами 8 марта в парламенте: «Хотя после окончания рабочего дня в здании парламента находились только представители ГД и журналисты, однако сотрудники охраняющего Пашиняна полка ППС вторглись в парламент за несколько часов до прихода премьера, чтобы проверить место».

Газета пишет, что представители «ГД» «обижены» таким отношением к ним и говорят об этом в приватных беседах, однако никто не осмелился говорить о том, что они часами лишены связи с внешним миром.