11:50

В связи с началом весеннего сезона и в преддверии праздника Новруз Исполнительная власть Баку приняла решение провести очередной общегородской субботник под девизом «Встретим праздник Новруз с чистым городом». Состоявшееся сегодня, 9 марта, мероприятие, в котором участвовали сотрудники органов Исполнительной власти Баку, началось ранним утром и охватило все районы столицы, в том числе и агломерацию города.

Коммунальными службами были очищены и вымыты проспекты и улицы, обочины тротуаров и фонарные столбы, придорожные ограждения, фасады зданий, скамейки в парках и зонах отдыха, витрины магазинов, киоски, автобусные остановки, а также многочисленные торговые объекты на проспектах и улицах. Участвовавшие в субботнике сотрудники заведений общественного питания и магазинов вымыли фасады и витрины своих объектов, а также привели в порядок прилегающую к ним территорию. Активное участие в субботнике приняли коллективы предприятий, управлений и организаций, а также многочисленные жители Баку, присоединившиеся к призыву Исполнительной власти.

Сотрудники хозяйственного Объединения по городскому озеленению взрыхлили основания деревьев по обочинам главных магистралей и проспектов, а также промыли вечнозеленые растения и привели в порядок газонные покрытия. Одновременно на территории города посажены деревья, кустарники и цветы, адаптированные к климату Апшеронского полуострова.