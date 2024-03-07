Как русские шпионы подслушали немецких генералов

Утечка разговора немецких военных, во время которого обсуждались ракеты Taurus, произошла, вероятно, по вине всего одного из участников совещания. В статье Джессики Паркер, корреспондента BBC News, опубликованной на сайте издания, говорится, что высокопоставленный офицер Бундесвера бригадный генерал Франк Грефе во время разговора со своим начальником — генерал-лейтенантом Инго Герхартцем в течение 40 минут обсуждал «секретные вопросы, связанные с военной сферой, в том числе продолжающиеся дебаты о том, следует ли Германии отправлять в Украину крылатые ракеты Taurus».

«Пока что все версии сводятся к человеческой ошибке. По данным немецких властей, утечка произошла по вине всего одного участника совещания, который воспользовался незащищенной линией, позвонив со своего мобильного телефона или использовав гостиничный Wi-Fi — подробности еще выясняются… Удивление вызвал и тот факт, что звонок был сделан с помощью доступного для обычных пользователей приложения WebEx. Однако Берлин утверждает, что военные пользовались сертифицированной версией этого приложения, которая обеспечивает повышенную защищенность».

В публикации отмечается, что «четверо участников (совещания) обсуждали, по каким целям можно было бы наносить удары ракетами Taurus немецкого производства, если канцлер Германии Олаф Шольц согласится передать их Киеву (для Германии это весьма спорный и болезненный вопрос). Говорили также о поставках французского и британского оружия».

«Участники совещания не догадываются, что их подслушивают, а их беседа записывается. Через две недели аудиозапись этого совещания попадет на российский государственный канал RT. Власти Германии не стали уточнять, вносились ли, по их мнению, в эту запись какие-то изменения, но подтвердили, что звонок действительно состоялся и что он был перехвачен, судя по всему, человеком в Сингапуре, связанным с российской разведкой. В заявлениях немецких чиновников имя Франка Грефе не упоминается, однако подразумевается, что именно он неумышленно дал шпионам возможность прослушать разговор», - говорится в статье.

По мнению профессора Алана Вудворда из Центра кибербезопасности в Суррее, шпионы, скорее всего, дежурили во время проведения Сингапурского авиасалона в ожидании удобного момента. На Сингапурский авиасалон, который проводится раз в два года (в этом году он проходил с 20 по 25 февраля), обычно съезжаются высокопоставленные правительственные чиновники, военные и представители промышленности. «Если вы шпион, говорит профессор Вудворд, вам всегда имеет смысл занять место на парковке или снять номер в гостинице, куда заселились участники или гости салона».

«Российские шпионы теоретически могли использовать направленную антенну дальнего радиуса действия в совокупности с программным обеспечением, способным проникать в местные интернет-сети. «По сути все эти перехваты выглядят так, словно вы дергаете за разные дверные ручки и смотрите, что из этого получится, — поясняет профессор Вудворд. — И в итоге вы находите открытую дверь».

По мнению берлинского исследователя криптографии Хеннинга Сайдлера, немецкий офицер сделал звонок по своему мобильному телефону, и этот звонок был перехвачен шпионской антенной, которая может «переводить» звонки на основную антенну. При этом «они (шпионы) просто слушают и записывают все, что передается», - говорится в статье.

Берлин постарался исключить одну из циркулировавших гипотез, будто российский шпион просто подключился к конференции, и никто этого не заметил. Власти Германии настаивают, что хотя расследование продолжается, им уже понятно, что дело в ошибке одного человека. По их словам, речь идет о масштабной операции по прослушиванию, и шпионам просто повезло, что они наткнулись на этот звонок, а Германии, соответственно, не повезло, замечает автор статьи.

Бывший высокопоставленный офицер и депутат Бундестага Родерих Кайзеветтер назвал произошедшее «грандиозным провалом»: «Это могла быть личная ошибка, однако это и сигнал о системном сбое». Он также считает, что Германия стала «легкой мишенью» отчасти из-за «широко распространенной романтизации россиян», восходящей еще ко временам Второй мировой войны.

Однако предположения, что в Берлине слишком мягко относятся к России, все больше раздражают немецкий истеблишмент, особенно если учесть, что Германия выделила Украине больше военной помощи, чем любая другая европейская страна. Немецкие министры также уверены, что Москва специально опубликовала перехваченную запись в день похорон Алексея Навального в попытке отвлечь внимание общественности в самой России и внести раскол за рубежом, говорится впубликации Паркер.

Россия не стала подтверждать или отрицать, что за прослушкой совещания немецких офицеров стояли российские спецслужбы. Но кто бы ни подключился к незащищенной линии в гостинице Сингапура той поздней февральской ночью, утечка информации нанесла Германии серьезный урон. Она вскрыла внутренние разногласия по поводу того, стоит ли посылать в Украину крылатые ракеты Taurus, и запустила более широкую дискуссию о предполагаемых слабостях страны в сфере обороны и безопасности.