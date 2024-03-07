Ведущие республиканцы планируют разработать законопроект о внешней помощи, согласно которому невоенная помощь будет предоставляться в виде кредитов. Предполагается, что эта инициатива пройдет голосование в Конгрессе и не отпугнет тех представителей Республиканской партии США, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. План республиканцев находится на предварительных этапах и далек от завершения, отмечают источники NBC News.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Республиканцы готовы рассмотреть законопроект после того, как конгрессмены продлят финансирование правительства США после 22 марта. Два источника NBC News сообщили, что вопрос финансовой помощи Украине могут перенести на апрель, поскольку в конце марта Конгресс уйдет на двухнедельный перерыв.

Предложенная инициатива предполагает, что в качестве залога для предоставления кредитов украинцам используют российские активы, конфискованные в результате санкций, сообщил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол, участвующий в обсуждении наравне с сенатором Линдси Грэмом. Маккол сказал, что это предложение заставит Россию хотя бы частично отвечать за разрушение Украины.

Линдси Грэм ранее заявил, что идея предоставить Украине кредит принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. 10 февраля Трамп написал на своем сайте Truth Social, что Конгресс не должен предоставлять деньги на помощь ни одной стране, «если только это не делается в виде займа».

Американский чиновник, знакомый с позицией Белого дома, сообщил NBC News, что «помощь лучше, чем ее отсутствие, но это не идеальный способ сделать это». По его словам, кредиты станут значительным бременем для Украины, что навредит стране в долгосрочной перспективе и может привести к экономическому кризису в будущем.

Источник добавил, что наилучшим вариантом остается пакет помощи на 61 миллиард долларов, который в феврале принял Сенат, и который отказывается рассматривать Палата представителей.

Конгресс США с 2023 года не может одобрить выделение Украине пакета военной помощи на сумму около 61 миллиарда долларов из-за внутриполитических разногласий. Принятию законопроекта, в который, помимо помощи Украине, входит также помощь Израилю (около 14 миллиардов долларов) и Тайваню (около пяти миллиардов долларов), противятся представители Республиканской партии США.