Залужного объявили негодным

Бывший главкомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный после своего увольнения с поста главкома прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Об этом со ссылкой на источники пишет «Зеркало недели».

Утверждается, что Валерий Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении из армии, который несколько недель лежал на столе министра обороны Рустема Умерова. По данным газеты, экс-главком написал рапорт, поскольку знал, что ему «командовать больше ничем не дадут».

«Залужный получал бы за звание 1762 гривны, не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы», - говорится в статье.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главкома послом в Британии. Позже Зеленский в вечернем обращении заявил, что Залужный сам попросился на эту должность.