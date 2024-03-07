«Посеять хаос» в ООН: Болтон дал совет Трампу

Болтон напомнил об идее трампистов создать «двухуровневое» НАТО, в котором гарантия коллективной обороны не распространялась бы на страны, не вкладывавшие 2% от ВВП в вооруженные силы. Это предложение он назвал пагубным для альянса. В качестве примера он привел Исландию, которая не имеет армии и потому ничего на тратит на оборону. «Должны ли мы уступить Исландию России или Китаю, чтобы они могли «уговорить» Рейкьявик разрешить там военно-морские и авиабазы?» — задается Болтон вопросом.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы снести десять верхних этажей здания Секретариата ООН, и это ничего бы не изменило. Все [с тех пор] стало только хуже», — написал Болтон.

США в 2022 году потратили на структуру ООН больше, чем любая другая страна, — $18,1 млрд, причем американская сторона чаще добивалась увеличения бюджетов ООН, чем сокращения, отметил Болтон. Он предложил перейти от обязательных взносов в ООН к полностью добровольным, чтобы США и другие страны платили только за то, что хотят. «Даже если бы только США в одностороннем порядке перешли на добровольные взносы, это вызвало бы цунами, которое могло бы фундаментально изменить всю ООН», — указал экс-советник.

Болтон предложил Трампу, если тот займет пост президента, в одностороннем порядке перейти на добровольные взносы. Статья 19 Устава ООН предполагает, что, если государство в течение двух лет не платит взносы, оно лишается голоса в Генассамблее. Болтон счел эту потерю незначительной, поскольку резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер, а голос США в ней имеет не больший вес, чем у Вануату или Эритреи. Причем США не лишатся места в Совбезе, а Устав ООН не может быть изменен без их согласия. Трамп также должен добиться избрания следующим генсеком ООН гражданина США, считает Болтон.

По традиции, сложившейся со времен холодной войны, генерального секретаря ООН не избирают из представителей стран — постоянных членов Совета Безопасности (СССР и позднее России, США, Китая, Франции, Великобритании).