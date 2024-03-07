В Белгороде рассказали об атаках украинцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об украинских атаках по региону за минувшие сутки. По его словам, два человека погибли, один пострадал.

В Грайворонском городском округе тремя дронами атакованы три экскаватора и манипулятор. По словам Гладкова, в результате взрывов погибли двое водителей, один рабочий получил осколочные ранения.

В Шебекинском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство, повреждено помещение сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших, по словам Гладкова, нет.

По хутору Марьино выпущено два минометных снаряда, сообщил губернатор, никто не пострадал. В Яковлевском городском округе ПВО сбила два БПЛА самолетного типа. Ещё один беспилотник нанес удар по инфраструктурному объекту, сообщил Гладков. Пострадавших нет. В Волоконовском районе в селе Шаховка дроном атакована линия электропередачи, пострадавших нет.

«В Белгородском районе... системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа», — написал глава региона в телеграм-канале.