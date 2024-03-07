«Мы достигли согласия…»: Мирзоян о нормализации отношений Еревана и Анкары

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян надеется, что в ближайшее время граница страны с Турцией откроется для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT World, говоря о процессе армяно-турецкого урегулирования.

«Многое сделано, многое обсуждается, по некоторым вопросам мы достигли согласия, но они еще не реализованы, например, открытие границы для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Это было согласовано, но, к сожалению, пока не реализовано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Есть и другие меры доверия, о которых мы договорились, например, восстановление исторического моста Ани», - заявил Мирзоян.

На вопрос, как он видит торговлю между Арменией и Турцией, Мирзоян ответил, что существует прямая связь между открытием границы между Арменией и Турцией и развитием торговых отношений. «Можно обсуждать, что из них больше повлияет на другое, но я уверен, что если мы откроем границу, деловые связи будут развиваться сами собой. У меня сложилось впечатление, что у нас есть лидерство, политическая воля с обеих сторон, и если мы сделаем последние шаги, откроем границу, то экономические связи будут развиваться и найдут свой путь», - уверен Мирзоян.