В России заявили, что не планируют убивать Зеленского
Россия не планирует убивать президента Украины Владимира Зеленского, уверяет первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Такой была его реакция на заявления насчет удара по Одессе, когда там находился украинский президент.
«...Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? ...А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — цитируют Полянского российские СМИ.
По его словам, которые он произнес на заседании Совета Безопасности ООН, российская армия действительно нанесла удар по Одессе 6 марта, однако целью был цех по производству морских беспилотных аппаратов. Полянский уверяет, что указанная цель была важнее, что президент Украины.
Как отмечало CNN, российская ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа, в котором находился Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в результате атаки погибли пять человек и еще столько же получили ранения, Зеленский и Мицотакис не пострадали.