В России заявили, что не планируют убивать Зеленского

Такой была его реакция на заявления насчет удара по Одессе, когда там находился украинский президент.

«...Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? ...А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — цитируют Полянского российские СМИ.

По его словам, которые он произнес на заседании Совета Безопасности ООН, российская армия действительно нанесла удар по Одессе 6 марта, однако целью был цех по производству морских беспилотных аппаратов. Полянский уверяет, что указанная цель была важнее, что президент Украины.

Как отмечало CNN, российская ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа, в котором находился Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в результате атаки погибли пять человек и еще столько же получили ранения, Зеленский и Мицотакис не пострадали.