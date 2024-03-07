Джейхун Наджафов, собкор 14:24

На протяжении всех войн, которые вела Россия, четко прослеживается генетическая индифферентность российской власти к цене жизни своих солдат. Так, в легендарном Бородинском сражении 1812 года фельдмаршал Кутузов и его генералы оставили на поле боя 30 тысяч убитых и раненных русских солдат, после чего была официально провозглашена «победа» русского оружия в начисто проигранном Бонапарту сражении. В Первой мировой войне командование Российской империи бросало в бой армию, в рядах которой на одного солдата, вооруженного винтовкой Мосина, шли три-четыре безоружных бойца, которые должны были подхватывать у убитых и раненых оружие, чтобы продолжать бой.

По данным военных историков, с августа 1914 по декабрь 1915 года в России были поставлены под ружье 6 миллионов 290 человек, на которых приходилось только 1 миллион 547 винтовок. То есть по одной на четырех солдат. В итоге масса безоружного пополнения, брошенная на фронт в 1915 году в ходе тотальной мобилизации, лишь снизила боеспособность российской армии, безмерно увеличив ее потери и, соответственно, трофеи неприятеля. Осенью 1915 года в тыловых частях на десятерых солдат приходилась одна винтовка, а на фронте — на двоих. В январе 1916 года, по сведениям ставки Верховного главнокомандования, дислоцированного в Могилеве, в армиях Западного фронта из 754 тысяч строевых солдат 268 тысяч были безоружны. Генерал Николай Головин, командир штаба 7-й армии, рассказывал впоследствии, что однажды получил из штаба Юго-Западного фронта телеграмму «о вооружении части пехотных рот топорами, насаженными на длинные рукоятки».

Эта трагическая тенденция продолжилась и во Вторую мировую войну, в которой ставка Сталина бросила на бронетанковые соединения гитлеровского вермахта 48 кавалерийских (?!) дивизий. То есть всадников, вооруженных винтовками Мосина, саблями и тачанками с пулеметами «Максим», посылали на отражение атак немецких «тигров» и «пантер», автоматчиков со «шмайссерами» и гранатометами «Шрапнельный кулак». Свидетелем одной из таких атак красной конницы стал Иннокентий Смоктуновский, знаменитый актер советского театра и кино. Вот как он описал атаку советских кавалеристов на занятый немцами польский город Седлица в начале 1944 года: «Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем огромного кавалерийского соединения. И оно на исходе ночи в долгой веренице однообразных приглушённых звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно проносилось мимо нас…. Многие всадники были в черных плечистых бурках и в уходящей темноте виделись огромными доисторическими чудищами со сложенными крыльями...». Вскоре Смоктуновский вновь увидел промчавшихся мимо кавалеристов, но уже в другом состоянии: «Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся нагромождения людей и животных. Запекшиеся черные бурки. Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами. Задранные головы лошадей с лопнувшими глазами, на черно-маслянистых лицах воинов из-под лихо заломленных кубанок жестко торчали спаленные чубы волос... Как чудовищные экспонаты жестокости войны, немо вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать — запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами Седлеца сделала свое страшное дело».

В нынешней, украинской войне российские солдаты бросаются в атаку уже не на конях, а на квадроциклах. Но во всем остальном ничего со времен Второй мировой не изменилось – «Вперед, в бой!..». Как сообщает немецкое издание Bild, Москва компенсировала нехватку на фронте броневиков и боевых машин пехоты китайскими квадроциклами Desertcross 1000-3, предназначенными для нужд охотников, фермеров и работников лесного хозяйства. Россия потеряла в Украине в общей сложности почти 13 тысяч бронемашин (плюс еще 6.706 танков), что резко ограничило мобильность ее армии. В результате, проведя несколько месяцев в поисках по всему миру бронетранспортеров и БМП, в Кремле остановились на быстром и дешевом решении - закупить в Китае 2.127 квадроциклов-внедорожников производства Shandong Odes Industry по 19 тысяч долларов за штуку. Украинские военные журналисты с интересом наблюдали первое появление этих машин в зоне боев в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, которые то в одиночку, то группами из четырех квадроциклов перевозили российских солдат к «нулевой линии». То есть к передовым позициям россиян.

«Вместо БТР пехота российской армии наступает на китайских гольф-карах», - написал тогда в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, изумленный открывшейся картиной. Известный военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил в беседе с haqqin.az, что, отдавая дань времени, российское командование решило в массовом порядке пересадить «пушечное мясо» с коней на спортивные багги и квадроциклы. «По функционалу, идти на этих машинах в лобовую атаку против бронетехники — дело абсолютно бесперспективное, - подчеркнул Селезнев. – Не представляет никакого труда расстрелять всех, кто находится на борту этого транспортного средства, не только из крупнокалиберных орудий, но даже из обычного стрелкового оружия. Ну, а говорить о защите от мин и вовсе не приходится...».

По словам украинского эксперта, расчет руководства российской армии строится на том, что, учитывая высокую скорость и маневренность квадроциклов Desertcross 1000-3, способных перемещаться по пересеченной местности, они будут доставлять в зоны боев пехоту и боеприпасы, а также эвакуировать в тыл убитых и раненых. Их изъян лишь в одном – легкие китайские квадроциклы не способны перевозить большое количество военных и грузов. Но сейчас, когда начинаются весенние дожди, размокает грунт, и тяжелая бронетехника буквально зарывается в землю, теряя способность оперативно перемещаться, подобные легкие транспортные средства вполне могут пригодиться для организации логистики на линии боестолкновения». Владислав Селезнев считает, что в настоящее время критической проблемой и российской армии, и ВСУ является невозможность использовать военную технику любого формата на расстоянии 3-5 километров от линии столкновения. Главным образом, потому что и украинские военные, и российская оккупационная армия эффективно используют ударные дроны, уничтожая даже отдельные единицы бронетехники. Поэтому в Москве надеются, что использование скоростных квадроциклов, на которые не смогут оперативно отреагировать операторы украинских дронов, увеличит шансы российской армии. «Однако у этих транспортных вообще нет ни одного шанса довезти пополнение живыми на место боя, - уверен эксперт. - Какими бы высокими ни были скоростные качества Desertcross 1000-3, украинские операторы дронов отлично справляются с любыми вражескими машинами, появляющимися на линии огня. Но в любом случае командование ВСУ понимает: Кремль лихорадочно восполняет недостающие технические ресурсы, а потому приобретение противником тысяч китайских машин — это вызов. Получив столь необходимые ресурсы, командование армии России может возобновить активность, в том числе, и штурмовые действия, которые раньше было вынуждено поставить на паузу».

По мнению Селезнева, уже в ближайшее время русские могут бросить на штурм сотни квадроциклов с несколькими военными на борту, как обычно не беря в расчет уязвимость находящихся в них людей. «Уже ни для кого не секрет, что российскому руководству абсолютно все равно, сколько их солдат и офицеров погибает на поле боя, - констатирует украинский эксперт. - Как известно, в бою такие легкие бронированные автомобили, как LMV, Eagle, Cobra, Sand Cat и другие хорошо защищают от мин и засад всех, кто в них находится. Но командование российской армии, как всегда, действует дешево и сердито, обрекая своих бойцов на верную смерть в машинах, предназначенных для лесничих и игроков в гольф. Такую же «тактику» использовал бывший хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бросавший в атаку тысячи своих бойцов в надежде, что несколько сотен смогут выжить и закрепиться на новых рубежах фронта. Вот так, заваливая передовую трупами тысяч солдат, российские военные шли вперед». Селезнев прокомментировал также информацию в СМИ о том, что Центральное бюро расследований Индии раскрыло крупную сеть торговли людьми, эмиссары которой под предлогом высокооплачиваемой работы заманивали молодых людей в Россию, заключали с ними контракты, после чего эти люди проходили военную подготовку и их против воли отправляли на передовые позиции в зоне боевых действий.