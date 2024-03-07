И экс-главу Генштаба ВСУ объявили негодным

Вместе с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который будет назначен послом в Британии, с военной службы уволен и бывший начальник Генштаба Сергей Шаптала. Об этом сообщает украинское интернет-издание«Страна.ua».

Сообщается, что Шапталу признали непригодным к службе на военно-врачебной комиссии.

Ранее в субботу украинские СМИ заявил, что Залужного признали непригодным к службе после увольнения с поста главкома.