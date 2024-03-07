Американскому истребителю-невидимке разрешили нести ядерную бомбу

Он отметил, что сертификация была получена 12 октября, тогда как планировалось завершить этот процесс к январю 2024 года. Некоторые F-35A теперь официально смогут нести B61-12, что превращает истребитель-невидимку в самолет «двойного назначения», способный нести как обычное, так и ядерное оружие.

Американский истребитель пятого поколения F-35A официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом накануне сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя Объединенного программного офиса F-35 Расса Гомера.

«F-35A - первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов, - сказал Гомер, при этом не раскрыв дополнительных деталей.

Он отметил, что политика раскрытия информации США запрещает разглашение информации о самолетах двойного назначения среди партнеров НАТО.

Сертификация не распространяется на родственные варианты самолета-невидимки - F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C, запускаемый с авианосца.

F-15E ранее был первым американским истребителем, совместимым с B61-12. Три другие группы истребителей — F-16A/B, F-16C/D и PA-200 Tornado, используемые некоторыми странами НАТО, также имеют право нести ядерное оружие