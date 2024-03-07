По их словам, Вашингтон может направить в посольство в Украине еще 30-40 работников, чтобы облегчить нагрузку на посла Бриджит Бринк и, в частности, посодействовать контролю за выделенной США Киеву военной и экономической помощью.

Госдепартамент США расширяет штат сотрудников посольства в Украине. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на знакомые с инициативой источники.

Кроме того, американские дипломаты могут получить возможность более свободно передвигаться по Киевской области вплоть до границы с Беларусью, не запрашивая разрешения Белого дома. В настоящее время, как уточнили чиновники, сотрудники посольства могут передвигаться только в пределах городской черты Киева.

Издание утверждает, что такое решение может быть принято несмотря на то, что увеличение числа сотрудников посольства «увеличит риск того, что Вашингтон окажется втянутым в войну с Россией».

В материале отмечается, что «ограничения на передвижение, которые также касаются американских подрядчиков, создали затруднения для обороны Украины, поскольку не позволяют экспертам приезжать на линию фронта, чтобы помочь с ремонтом предоставленных США вооружений».

Собеседники журнала отметили, что в посольстве США в Киеве работают от 100 до 200 человек, включая дипломатов и военнослужащих. Точное число работников не разглашается по соображениям безопасности, однако дипломат из Восточной Европы сообщил изданию, что их больше, чем летом 2023 года, когда в диппредставительстве работало несколько десятков человек.