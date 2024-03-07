Служба вице-премьера Азербайджана: Баку требует освободить села и вывести армянские войска

Согласно сообщению, которое приводит Trend, на данном этапе в рамках деятельности комиссий идут работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

Созданные в Азербайджане и Армении комиссии по делимитации государственной границы до настоящего времени провели семь встреч, сообщили в службе заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

«В последнее время в СМИ Армении распространяется недостоверная информация из правительственных источников о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под «оккупацией» Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан, не признавая этого, требует освобождения своих четырех оккупированных сел. В связи с этим азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что до проведения делимитации государственной границы заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении «оккупированы», совершенно безосновательно.

Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению.

В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Эскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией», - говорится в сообщении.