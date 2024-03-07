В России ФСБ застрелила граждан Казахстана

В деревне Коряково Калужской области РФ сотрудники ФСБ убили двух граждан Казахстана, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Убитые — 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики якобы обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и «заготовки» для изготовления взрывных устройств.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращенном теракте — якобы двое участников группировки «Вилаят Хорасан» (отделение «Исламского государства») планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. Силовики утверждают, что раскрыли планирующийся теракт, а его исполнителей обнаружили в частном доме на территории Калужской области. Как говорится в пресс-релизе ФСБ, при задержании подозреваемые оказали сопротивление и «были нейтрализованы ответным огнем».

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) подтвердил информацию о том, что в ходе операции ФСБ были убиты два казахстанских гражданина. «По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества»,— говорится в сообщении ведомства.