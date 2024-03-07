Студента в Пакистане приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

Суд в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана приговорил к смертной казни 22-летнего студента, сообщает BBC.

Согласно сообщению, его обвинили в богохульстве из-за сообщений в WhatsApp. Суд пришел к выводу, что студент рассылал при помощи мессенджера фотографии и видео, оскорбляющие пророка Мухаммеда и его жен. На студента пожаловался местный житель еще в 2022 году, который заявил, что ему в WhatsApp отправили «непристойные материалы».

Ранее по этому же делу к пожизненному заключению был приговорен 17-летний молодой человек. Его не приговорили к смертной казни, поскольку он несовершеннолетний. Оба обвиняемых не признали вину. Отец приговоренного к смертной казни сообщил BBC, что подает апелляцию в Высокий суд Лахора.