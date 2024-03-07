Турция арестовала агентов «Моссада»
Турецкие власти арестовали шесть человек, обвинив их в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы «Моссад», сообщило накануне турецкое разведывательное управление (MIT).
Во вторник, 5 марта, MIT сообщило, что турецкая полиция задержала семь человек, в том числе частного детектива, за то, что те продавали информацию «Моссаду». В пятницу, 8 марта, стало известно, что шестеро из них арестованы, один был освобожден под залог, информирует издание JPost.
Израиль пока не комментировал данную информацию.