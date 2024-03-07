По их словам, такое решение приняли не из-за одного предположения, а на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных. Один из собеседников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили».

В конце 2022 года США начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом информирует CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в президентской администрации.

«Это то, чем был чреват российско-украинский конфликт, и во что мы реально верили. И я думаю, что это было наше право тщательно подготовиться и сделать все, чтобы избежать этого», — сказал высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, к такой оценке ситуации администрацию Байдена привел не какой-то один показатель, а совокупность аналитических разработок и, прежде всего, весьма чувствительных новых разведывательных данных.

«Обеспокоенность администрации была не просто гипотетической — она также основывалась на определенной информации, которую мы получили, — продолжил чиновник. — Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении в случае, если это немыслимое событие действительно произойдет. В течение этого периода, с конца лета до осени 2022 года, Совет национальной безопасности созвал ряд заседаний, чтобы разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях «в случае очень четкого указания на то, что Россия действительно готовит атаку с применением ядерного оружия».

«Это наше право — тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого избежать», — подтвердил второй источник.

Как сообщала Financial Times прошлым летом, США, Франция и Великобритания предупредили Россию, что нанесут удар по российским силам, если та применит тактическое ядерное оружие в Украине. По данным издания, после этого президент России Владимир Путин на несколько месяцев «отказался от риторики о ядерном оружии».

С конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай чрезвычайных ситуаций, если будут признаки подготовки к атаке и сам удар. Источник телеканала отметил, что вряд ли многие из присутствовавших ожидали, что будут усердно заниматься предотвращением того, что несколько лет назад считалось признаком ушедшей эпохи.

Кроме того, США втайне связались с ключевыми союзниками, Индией, Китаем и передали свои опасения Москве: госсекретарь Энтони Блинкен «напрямую» уведомил о них своего коллегу, Сергея Лаврова, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил главе Генштаба Валерию Герасимову, а директор ЦРУ Билл Бёрнс поехал для беседы с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Турцию. О том, что темой переговоров Бернса и Нарышкина в ноябре были последствия возможного применения Россией ядерного оружия, писал и Reuters.

Триггером для применения Россией ядерного оружия против Украины могло бы стать окружение или некое катастрофическое поражение, что Москва могла посчитать «предвестником потенциальной угрозы непосредственно российской территории или российскому государству», предполагали в Белом доме.

Ситуация в Херсоне, из которого российские войска отступили в ноябре 2022 года, вызывала особое опасение, сообщает телеканал. Однако на новый уровень тревогу в США подняли переговоры о возможном ядерном ударе, которые велись «на более низких уровнях российской системы». Собеседники CNN подчеркнули, что разведданные не бывают однозначными и «черно-белыми», однако уровень риска превысил ту черту, которая прежде не пересекалась.

Однако с тех пор США не заметили никаких признаков, которые бы могли говорить о подготовке к ядерному удару, риск снизился в связи с меньшей динамикой на поле боя, но в ближайшие месяцы опасность может возрасти, считают источники.