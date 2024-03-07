В Китае заявили о нестабильной ситуации в стране

Неопределенность в сфере безопасности Китая возрастает, проблемы с сепаратизмом «серьезны», военные задачи страны «трудны» и «многообразны». Так официальный представитель Минобороны КНР У Цянь прокомментировал планы правительства Китая увеличить в 2024 году военный бюджет на 7,2%.

«Ситуация с антисепаратистской борьбой внутри страны сложна и серьезна, ситуация с безопасностью в Китае становится все более нестабильной и неопределенной. Задачи военной борьбы являются трудными и многообразными», - сказал У Цянь журналистам, его слова приводит ТАСС.

Представитель оборонного ведомства Китая указал, что национальная оборона является гарантией безопасности, выживания и развития страны и тесно связана с благополучием народа.

У Цянь добавил, что «по сравнению с такими военными державами, как США, расходы Китая на оборону относительно невелики».