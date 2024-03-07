Масштабная атака хуситов на американские корабли

Хуситы заявили, что запустили одновременно 37 беспилотников для атаки на корабли ВМС США близ Йемена, передает агентство EFE.

По их утверждению, они «атаковали 37 дронами ряд американских кораблей в Красном море и в Аденском заливе». При этом представитель хуситов заявил, что «операции прошли успешно». Он не уточнил, удалось ли беспилотникам поразить цели.

Кроме того, хуситы сообщили, что провели ракетный обстрел судна Propel Fortune.

Приведенные хуситами данные отличаются от тех, что ранее привела американская сторона. Центральное командование ВС США заявило, что силы США и их союзников отразили атаку 15 ударных беспилотников близ Йемена.