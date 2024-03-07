Полицию Москвы перевели на усиленный режим работы после сообщений иностранных дипмиссий о возможных терактах в российской столице, пишет Baza.

Число патрульных групп в центре города увеличилось более чем в два раза, кроме того, на дежурство отправили сотрудников в штатском. В составе патруля обязательно должна быть женщина-полицейский, так как сотрудники должны проверять и мужчин, и женщин.

Накануне на сайте посольства США в России появилось предупреждение об угрозе терактов в Москве. В тексте говорится, что дипмиссия «отслеживает сообщения» о том, что «экстремисты намерены атаковать большие скопления людей, включая концерты» в течение ближайших 48 часов. Конкретные мероприятия не указаны. Гражданам США рекомендовали избегать людных мест и следить за сообщениями в местных СМИ. Позже с похожим предупреждением выступили МИД Великобритании, Германии, Швеции, Латвии, Эстонии, Австралии, Канады и Южной Кореи. Граждан этих стран призывают быть бдительными и избегать большого скопления людей.