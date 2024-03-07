Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:51

На фоне усиления угроз и шантажа со стороны России премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда уже 10 дней подряд проводят закрытые встречи. Об этих многочасовых закрытых дискуссиях публично не сообщается, но предполагается, что Пашинян и его команда обсуждают какое-то критическое решение. Это может быть решение о будущих отношениях Армении с Россией и Западом или о мире и пограничных переговорах с Азербайджаном.

Сначала секретарь Совета безопасности Армен Григорян провел закрытое заседание с парламентской фракцией правящей партии. Затем премьер-министр Никол Пашинян созвал закрытое заседание правительства, а после встретился с членами парламентской фракции правящей партии. Накануне заместители премьер-министра, секретарь Совета безопасности и министр финансов вновь провели закрытое заседание в парламенте. Журналисты попытались получить некоторую информацию от депутатов, принимавших участие в этих встречах, но безуспешно. «Мы никогда не говорим, что обсуждаем на закрытом заседании», — сказала депутат Арпи Давоян.

Тем не менее, стало известно, что одним из вопросов, обсуждавшихся на закрытой встрече секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с членами правящей фракции, была экономическая безопасность. Министр территориального управления Гнел Саносян также отказался сообщить журналистам повестку закрытых встреч. Что касается слухов о том, что на этих встречах обсуждался выход Армении из ОДКБ и Евразийского экономического союза, министр заявил, что эта тема не относится к его сфере, поэтому он не может ничего сказать. «Я член правления правящей партии, я член правительства и много знаю. Но задавайте мне вопросы, связанные с моей сферой», — сказал Саносян. Хотя депутаты и официальные лица молчат, армянская пресса утверждает, что Пашинян активно обсуждает на закрытых заседаниях перспективы кандидатуры Армении в члены Евросоюза. Отметим, что если такое случится, Еревану придется выйти из Евразийского экономического союза, поскольку эти организации имеют конфликтующие правила и торговые системы. Более того, с геополитической точки зрения Армения не может находиться одновременно в Евросоюзе и в «путинском альянсе».

Официальные лица Армении не скрывают, что встали на путь глубокого сотрудничества с Евросоюзом, и завершение этого процесса членством в Союзе не исключено. Тогда могут ли власти в Ереване выступить с инициативой выхода из Евразийского экономического союза в ближайшем будущем? Ни министры, ни политики, представляющие правящую партию, не дают однозначного ответа на этот вопрос. Похоже, что по этому вопросу внутри правительства Армении и команды Пашиняна существуют противоречия. Потому что Армения экономически зависит от России, и выход из Евразийского экономического союза может стоить стране очень дорого. Министр финансов Ваге Оганнисян также напомнил, что Армения экономически зависит от России.«На данный момент у нас достаточно большая зависимость от РФ по разным направлениям, будь то экспорт, импорт, энергетика и другие вопросы, и я думаю, что в любом случае зависимость от одной точки, какой бы она ни была, То есть, экономика должны быть диверсифицированы, чтобы наш суверенитет тоже был, давайте его поднимем», — сказал Оганесян. На вопрос, будет ли решение о выходе из ЕАЭС рискованным для экономики Армении, министр ответил кратко: «Думаю, да».

Кстати, буквально на днях Россия предупредила армянских грузоперевозчиков, что пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией закрыт «из-за плохих погодных условий». В Ереване считают, что причина не в плохой погоде, а в политической, и Москва в очередной раз использует рычаги экономического давления против Армении. Снижение зависимости экономики Армении от России является очень сложной задачей. Армения, к слову, увеличила свой экспорт в Россию, в том числе параллельный, используя ситуацию, сложившуюся в результате войны в Украине. При этом зависимость от Москвы еще больше возросла. С другой стороны, Армения сама покупает многие товары из России и экспортирует их в третьи страны. Депутат от оппозиции Артур Хачарян заявил, что Армения не может говорить об интеграции в Европейский Союз, пока она является членом Евразийского экономического союза. «Невозможно быть в обоих направлениях, так же как невозможно быть и в ОДКБ, и в НАТО, сравнения очень строгие, разница между ОДКБ и НАТО, однако две наднациональные экономические и политические организации однозначно возможно, этого не произойдет», — подчеркнул он.