Глава МИД Франции: «Украина не просит... но мы ничего не исключаем»

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился с балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Киеву в разминировании. Об этом сообщает Politico.

«Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы», – отметил Сежурне.

Он не раз упомянул об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это «может означать наличие определенного персонала, (но) не для того, чтобы воевать».

По его словам, не Россия должна указывать, как западные союзники должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы: «Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что «нельзя исключать» возможного развертывания войск западных государств в Украине. На вопрос о том, что он «не исключает» введения западных войск в Украину, Макрон ответил: «Не исключать чего-то не означает это делать».